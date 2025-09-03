szeptember 3., szerda

Szeszélyes időjárás Horvátországban, árvíz, szikrázó napsütés és szivárvány is volt a napokban

Címkék#Horvátország#eső#jelenség#időjárás

Változékony időjárás volt az elmúlt napokban Horvátországban.

Vaol.hu

Horvátországban az elmúlt napokban szeszélyes időjárás volt. Egyik alkalommal elborította a víz az utcákat a nagy esőzésektől, másik alkalommal pedig gyönyörű napfényes idő kápráztatta az embereket. A jelenségeket rögzítették és az IstraMet hivatalos közösségi oldalán osztották meg.

Durva időjárás Horvátországban.
Durva időjárás Horvátországban.

Időjárás Horvátországban

Korábban Szlovéniában is nagyobb esőzések voltak, nem messze a határtól durva jégeső csapott le. Ez hatalmas károkat okozott akár a mezőgazdaságban, akár a közlekedésben. 

Időjárás Horvátországban

 

