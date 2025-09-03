Szeszélyes időjárás Horvátországban, árvíz, szikrázó napsütés és szivárvány is volt a napokban

Horvátországban az elmúlt napokban szeszélyes időjárás volt. Egyik alkalommal elborította a víz az utcákat a nagy esőzésektől, másik alkalommal pedig gyönyörű napfényes idő kápráztatta az embereket. A jelenségeket rögzítették és az IstraMet hivatalos közösségi oldalán osztották meg.

Korábban Szlovéniában is nagyobb esőzések voltak, nem messze a határtól durva jégeső csapott le. Ez hatalmas károkat okozott akár a mezőgazdaságban, akár a közlekedésben.