Időjárási jelenség
1 órája
Szeszélyes időjárás Horvátországban, árvíz, szikrázó napsütés és szivárvány is volt a napokban
Változékony időjárás volt az elmúlt napokban Horvátországban.
Horvátországban az elmúlt napokban szeszélyes időjárás volt. Egyik alkalommal elborította a víz az utcákat a nagy esőzésektől, másik alkalommal pedig gyönyörű napfényes idő kápráztatta az embereket. A jelenségeket rögzítették és az IstraMet hivatalos közösségi oldalán osztották meg.
Időjárás Horvátországban
Korábban Szlovéniában is nagyobb esőzések voltak, nem messze a határtól durva jégeső csapott le. Ez hatalmas károkat okozott akár a mezőgazdaságban, akár a közlekedésben.
Időjárás Horvátországban
