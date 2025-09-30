Időjárás: hűvös idővel búcsúzik a szeptember

A HungaroMet hivatalos időjárás előrejelzése szerint, kedden a Dunántúl déli és nyugati részén megnövekszik a felhőzet, és ott estig erősen felhős vagy borult lesz az ég. Ebből néhol fordulhat elő szemerkélő eső. A Dunántúl északi felén, a főváros környékén és a Dél-Alföldön csak átmenetileg borul be az ég, többet süt majd a nap. Az ország északkeleti részén egész nap napos, gomolyfelhős időre van kilátás, amelyekből helyenként zápor, zivatar is kialakulhat, egyes helyeken akár jégdara kíséretében. Az északi, északkeleti szelet a Zemplénben és a Bodrogközben élénk lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 17 fok között várható. Késő este 6, 11 fok valószínű.

Kedden kellemes őszi időjárásra kell készülni.

Fotó: Gál Gábor / Forrás: MW/archív

Keddi időjárás Vasban

Kedd délelőtt Vas megyében 9 fok körül alakul a hőmérséklet, erősen felhős, mérsékelt északi széllel. Délután maximum 13 fok lehet, míg estére már csak 10, szerda hajnalra pedig 5 fok körüli hőmérsékletre kell számítani. A HungaroMet egyelőre nem adott ki veszélyjelzést keddre Vas megyére.