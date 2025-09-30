szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

3 órája

Időjárás: hűvös idővel búcsúzik a szeptember

Címkék#előrejelzés#időjárás#ősz

Mutatjuk, milyen idő várható kedden.

Vaol.hu

A HungaroMet hivatalos időjárás előrejelzése szerint, kedden a Dunántúl déli és nyugati részén megnövekszik a felhőzet, és ott estig erősen felhős vagy borult lesz az ég. Ebből néhol fordulhat elő szemerkélő eső. A Dunántúl északi felén, a főváros környékén és a Dél-Alföldön csak átmenetileg borul be az ég, többet süt majd a nap. Az ország északkeleti részén egész nap napos, gomolyfelhős időre van kilátás, amelyekből helyenként zápor, zivatar is kialakulhat, egyes helyeken akár jégdara kíséretében. Az északi, északkeleti szelet a Zemplénben és a Bodrogközben élénk lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 17 fok között várható. Késő este 6, 11 fok valószínű.

időjárás
Kedden kellemes őszi időjárásra kell készülni.
Fotó: Gál Gábor / Forrás: MW/archív

Keddi időjárás Vasban

Kedd délelőtt Vas megyében 9 fok körül alakul a hőmérséklet, erősen felhős, mérsékelt északi széllel. Délután maximum 13 fok lehet, míg estére már csak 10, szerda hajnalra pedig 5 fok körüli hőmérsékletre kell számítani. A HungaroMet egyelőre nem adott ki veszélyjelzést keddre Vas megyére.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu