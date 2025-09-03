Időjárás: kellemes időt hoz a szerda Vasba

szeptember 3., szerda

Mutatjuk, milyen időjárásra kell számítani a hét közepén.

A HungaroMet hivatalos időjárás előrejelzése szerint, szerdán az országban fokozatosan szakadozik, gomolyosodik az összefüggő felhőzet, és a gomoly- illetve fátyolfelhők mellett általában sok napsütés várható. Eső, záporeső, zivatar csak kevés helyen, nagyobb eséllyel az északkeleti, keleti országrészben fordulhat elő. Főként a Dunántúlon kísérhetik élénk lökések az északnyugati szelet. Zivatar környékén átmenetileg erős, esetleg viharos széllökés is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24, 32 fok között várható, délkeleten lesz a melegebb. Késő estére 17 és 24 fok közé hűl le a levegő.

Szerdai időjárás Vasban.
Szerdai időjárás Vasban.
Fotó: Cseh Gábor

Szerdai időjárás Vasban

A HungaroMet egyelőre nem adott ki veszélyjelzést Vas vármegyére. Szerdán délelőtt 20 fok körüli hőmérsékletre kell számítani Vas megyében, többnyire felhős, élénk széllel. Délután akár már 25 fokra is emelkedhet a hőmérséklet, kevés felhővel és mérsékelt szélmozgással. Estére 19 fok körülire hűl le a hőmérséklet, derült égbolttal és gyenge széllel.

