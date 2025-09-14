szeptember 14., vasárnap

Kiadták a risztást Vas vármegyére: csapadék lesz bőven, amit jég is kísérhet

Mutatjuk, milyen időre lehet számítani a hét utolsó napján Vas vármegyében.

Kiadták a risztást Vas vármegyére: csapadék lesz bőven, amit jég is kísérhet

Fotó: Szendi Péter

A HungaroMet időjárás előrejelzése szerint erősen felhős vagy borult idő várható, de délután nyugat felől elkezdhet szakadozni, estétől csökkenni is a felhőzet. Sok helyen fordulhat elő eső, záporeső, de zivatarok is kialakulhatnak. A front előtt a délies, míg mögötte az északnyugatira, nyugatira forduló szelet kísérhetik helyenként erős lökések. Zivatarok környezetében viharos lökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 fok körül valószínű, a tartósan csapadékos tájakon ennél hűvösebb idő lehet, míg délen, délkeleten 25 fok sem kizárt. Késő estére 13 és 18 fok közé hűl le a levegő.

Forrás: HungaroMet

A HungaroMet kiadta az elsőfokú, vagyis a citromsárga riasztást az ország egész területére, így Vas vármegyére is. Az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat. Mint írják, asárnap a hajnali óráktól nyugat felől egy hidegfront mentén, illetve annak előterében zivatarok képződnek, jellemzően intenzív csapadék (~20-30 mm), esetleg kisebb szemű jég és szélerősödés kíséretében. A csapadékzóna vasárnap fokozatosan keletre helyeződik, zivatarok (főként beágyazottan) ekkor is előfordulhatnak. A déli óráktól újabb hullámban alakulhatnak ki zivatarok, némiképp nagyobb valószínűséggel az ország déli felén, amelyek környezetében továbbra is intenzív csapadék (~20-30 mm, esetleg felhőszakadás >30 mm), kisebb méretű jég, illetve viharos széllökés (60-70 km/h) fordulhat elő.

Vasárnap éjfélig területi átlagban helyenként a 20 mm-t is meghaladhatja a lehulló csapadék mennyisége, valamint ismétlődő záporokból, zivatarokból egy-egy helyen akár 40 mm feletti értékek is összegyűlhetnek.

Orvosmeteorológia

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik - írja a koponyeg.hu.

 

