Ez a szakértőket is meglepte: ilyen volt a nyári időjárás számokban

Az átlagostól eltérő számokat hozott a 2025-ös nyári időjárás. A 21,36 Celsius-fokos három havi középhőmérséklet ugyan nem tűnik soknak, de így is 1,1 fokkal meghaladta a sokéves átlagot. A 824 óra napsütés pedig 57,6 órával volt több az évszakos átlagnál.

Fotó: Unger Tamás / Forrás: VN/archív

Nyári időjárás Vasban: nem hoztuk az átlagot

A nyár legmagasabb hőmérsékletet - 36,8 Celsius-fokot - június 26-án regisztrálta Pétervári Tibor a szombathelyi meteorológiai állomáson, a legalacsonyabb értéket - 7,3 fokot – augusztus 26-án mérte. A HungaroMet helyi észlelője sorolta: 21 napon nem érte el a maximum a 25,0 fokot, az évszak során 34 hőségnap volt, s ezeken belül 7 forró nap. Az idei nyáron mindössze hat alkalommal volt szélvihar és 14 napon zivatar - utóbbi kevesebb az átlagosnál.

Az aszályról és a területi átlagban nagy különbségeket mutató csapadékösszegekről már többször írtunk. A nyári összefoglaló szerint 166,8 milliméter hullott a vármegyeszékhelyen, ez mintegy 63 milliméterrel kevesebb az átlagosnál. - A vármegye észak-nyugati, Kőszegi-hegység környéki területein volt több csapadék, helyenként a 250 millimétert is meghaladta az évszakos összeg. Emellett az Őrségben voltak még csapadékosabb területek, de ott is nagyon egyenetlen volt az eloszlása. Általánosságban az egész térségre igaz: száraz, meleg, aszályosabb időszakok után érkeztek a csapadékok - jegyezte meg Pétervári Tibor. A legtöbb csapadék egyébként július 7-én érkezett Szombathelyre 40 milliméternyi eső formájában.