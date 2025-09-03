szeptember 3., szerda

Hilda névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nem hoztuk az átlagokat

51 perce

Ez a szakértőket is meglepte: ilyen volt a nyári időjárás számokban

Címkék#nyár#időjárás#visszatekintő

Bár délutánonként 25 fok körüli értékeket mutatnak a hőmérők, a meteorológiai nyár véget ért. Az elmúlt három hónap értékeit Pétervári Tibor, a HungaroMet helyi észlelője elemezte. Ilyen volt a nyári időjárás számokban.

Cseh-Egyed Bernadett

Az átlagostól eltérő számokat hozott a 2025-ös nyári időjárás. A 21,36 Celsius-fokos három havi középhőmérséklet ugyan nem tűnik soknak, de így is 1,1 fokkal meghaladta a sokéves átlagot. A 824 óra napsütés pedig 57,6 órával volt több az évszakos átlagnál.  

Nyári időjárás: napfényből több, csapadékból kevesebb volt az átlagnál
Nyári időjárás: napfényből több, csapadékból kevesebb volt az átlagnál
Fotó: Unger Tamás / Forrás: VN/archív

Nyári időjárás Vasban: nem hoztuk az átlagot

A nyár legmagasabb hőmérsékletet - 36,8 Celsius-fokot - június 26-án regisztrálta Pétervári Tibor a szombathelyi meteorológiai állomáson, a legalacsonyabb értéket - 7,3 fokot – augusztus 26-án mérte. A HungaroMet helyi észlelője sorolta: 21 napon nem érte el a maximum a 25,0 fokot, az évszak során 34 hőségnap volt, s ezeken belül 7 forró nap. Az idei nyáron mindössze hat alkalommal volt szélvihar és 14 napon zivatar - utóbbi kevesebb az átlagosnál.  

Az aszályról és a területi átlagban nagy különbségeket mutató csapadékösszegekről már többször írtunk. A nyári összefoglaló szerint 166,8 milliméter hullott a vármegyeszékhelyen, ez mintegy 63 milliméterrel kevesebb az átlagosnál. - A vármegye észak-nyugati, Kőszegi-hegység környéki területein volt több csapadék, helyenként a 250 millimétert is meghaladta az évszakos összeg. Emellett az Őrségben voltak még csapadékosabb területek, de ott is nagyon egyenetlen volt az eloszlása. Általánosságban az egész térségre igaz: száraz, meleg, aszályosabb időszakok után érkeztek a csapadékok - jegyezte meg Pétervári Tibor. A legtöbb csapadék egyébként július 7-én érkezett Szombathelyre 40 milliméternyi eső formájában. 

 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu