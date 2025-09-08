1 órája
Megtudtuk, mikor ér ide az ősz
Lassan, de biztosan vége a nyárnak. A hét második felében nagy fordulatot vesz az időjárás. Cikkünkből kiderül, mikor ér ide az igazi ősz.
Nyárias hőmérsékleteket hoz még szeptember második hetének eleje is, majd szerdán egy ciklon frontrendszere éri el térségünket. Nagy fordulatot vesz az időjárás. Megélénkül a déli-délnyugati szél, az esti óráktól csütörtök reggelik pedig jelentősebb mennyiségű csapadék is hullhat. Csütörtökön lassan vonul át a front, a legmelegebb órákban 19-20 fokot mérhetünk.
Őszies fordulatot vesz az időjárás
Pénteken élénk lesz az északi szél, de a jobbára napos időben 23-24 fokig melegszik a levegő. Hasonló hőmérsékletekre számíthatunk szombaton is. Vasárnap a délutáni órákban újra beborul az, 5-10 milliméternyi csapadék érkezhet.
Egyre kevesebbszer megy majd 25 fok fölé a hőmérséklet, de jelentősebb lehűlés 20-a után kezdődik. A csillagászati ősz várhatóan meghozza az igazi őszi időjárást is - mondta Pétervári Tibor, a HungaroMet helyi észlelője. Hozzátette: a mozgalmasabb, változékonyabb idővel a fronthatások is visszatérnek, az arra érzékenyek tüneteket tapasztalhatnak.