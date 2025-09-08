Megtudtuk, mikor ér ide az ősz

Nyárias hőmérsékleteket hoz még szeptember második hetének eleje is, majd szerdán egy ciklon frontrendszere éri el térségünket. Nagy fordulatot vesz az időjárás. Megélénkül a déli-délnyugati szél, az esti óráktól csütörtök reggelik pedig jelentősebb mennyiségű csapadék is hullhat. Csütörtökön lassan vonul át a front, a legmelegebb órákban 19-20 fokot mérhetünk.

Őszies fordulatot vesz az időjárás

Forrás: VN-archív

Pénteken élénk lesz az északi szél, de a jobbára napos időben 23-24 fokig melegszik a levegő. Hasonló hőmérsékletekre számíthatunk szombaton is. Vasárnap a délutáni órákban újra beborul az, 5-10 milliméternyi csapadék érkezhet.

Egyre kevesebbszer megy majd 25 fok fölé a hőmérséklet, de jelentősebb lehűlés 20-a után kezdődik. A csillagászati ősz várhatóan meghozza az igazi őszi időjárást is - mondta Pétervári Tibor, a HungaroMet helyi észlelője. Hozzátette: a mozgalmasabb, változékonyabb idővel a fronthatások is visszatérnek, az arra érzékenyek tüneteket tapasztalhatnak.