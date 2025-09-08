szeptember 8., hétfő

Hírt küldök be
Megtudtuk, mikor ér ide az ősz

Lassan, de biztosan vége a nyárnak. A hét második felében nagy fordulatot vesz az időjárás. Cikkünkből kiderül, mikor ér ide az igazi ősz.

Cseh-Egyed Bernadett

Nyárias hőmérsékleteket hoz még szeptember második hetének eleje is, majd szerdán  egy ciklon frontrendszere éri el térségünket. Nagy fordulatot vesz az időjárás. Megélénkül a déli-délnyugati szél, az esti óráktól csütörtök reggelik pedig jelentősebb mennyiségű csapadék is hullhat. Csütörtökön lassan vonul át a front, a legmelegebb órákban 19-20 fokot mérhetünk. 

Őszies fordulatot vesz az időjárás
Őszies fordulatot vesz az időjárás
Forrás: VN-archív

Őszies fordulatot vesz az időjárás

Pénteken élénk lesz az északi szél, de a jobbára napos időben 23-24 fokig melegszik a levegő. Hasonló hőmérsékletekre számíthatunk szombaton is. Vasárnap a délutáni órákban újra beborul az, 5-10 milliméternyi csapadék érkezhet.  

Egyre kevesebbszer megy majd 25 fok fölé a hőmérséklet, de jelentősebb lehűlés 20-a után kezdődik. A csillagászati ősz várhatóan meghozza az igazi őszi időjárást is - mondta Pétervári Tibor, a HungaroMet helyi észlelője. Hozzátette: a mozgalmasabb, változékonyabb idővel a fronthatások is visszatérnek, az arra érzékenyek tüneteket tapasztalhatnak. 

 

