szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

2 órája

Kellemes őszi hétfő: ilyen idővel indul a hét Vasban

Címkék#időjárás#ősz#napsütés

Mutatjuk, milyen idővel indul a hét térségünkben.

Vaol.hu

A HungaroMet hivatalos időjárás előrejelzése szerint hétfőn az ország területén a pára és köd feloszlása után a nap nagyobb részében gyengén felhős, napos időre van kilátás, de délelőtt főleg a Dunántúlon, délután az északkeleti harmadban előfordulhatnak átmenetileg felhősebb körzetek. Csapadék nem valószínű, legfeljebb az északkeleti határnál lehet délelőttig zápor, zivatar. A délnyugati, déli szelet - elsősorban a Dunántúlon - élénk lökések kísérhetik. Délutánra 21, 27 fok közé melegszik fel, késő estére 13, 19 fok közé hűl le a levegő.

Ilyen időjárás várható szeptember második hétvégéjén Vasban
Hétfői időjárás Vasban.
Forrás: Freepik

Hétfői időjárás Vas megyében

A HungaroMet egyelőre nem adott ki veszélyjelzést Vas megyére. Hétfőn délelőtt 20 fok körüli hőmérsékletre kell számítani élénk széllel Vasban. Délután maximum 26 fokra lehet számítani, napsütéssel és élénk széllel. Estére 21 fokra csökken a hőmérséklet, azonban derült és szeles időre kell számítani.

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu