Kellemes őszi hétfő: ilyen idővel indul a hét Vasban

A HungaroMet hivatalos időjárás előrejelzése szerint hétfőn az ország területén a pára és köd feloszlása után a nap nagyobb részében gyengén felhős, napos időre van kilátás, de délelőtt főleg a Dunántúlon, délután az északkeleti harmadban előfordulhatnak átmenetileg felhősebb körzetek. Csapadék nem valószínű, legfeljebb az északkeleti határnál lehet délelőttig zápor, zivatar. A délnyugati, déli szelet - elsősorban a Dunántúlon - élénk lökések kísérhetik. Délutánra 21, 27 fok közé melegszik fel, késő estére 13, 19 fok közé hűl le a levegő.

Hétfői időjárás Vasban.

Forrás: Freepik

A HungaroMet egyelőre nem adott ki veszélyjelzést Vas megyére. Hétfőn délelőtt 20 fok körüli hőmérsékletre kell számítani élénk széllel Vasban. Délután maximum 26 fokra lehet számítani, napsütéssel és élénk széllel. Estére 21 fokra csökken a hőmérséklet, azonban derült és szeles időre kell számítani.