Szombaton igazi őszi időjárás vár ránk Vas megyében

Mutatjuk, milyen időjárás várható szombaton.

A HungaroMet hivatalos időjárás előrejelzése szerint, szombaton az országban alapvetően erősen felhős idő várható, de nagyobb területen kisüthet rövidebb-hosszabb időre a nap. Csak kevés helyen fordulhat elő kisebb csapadék. A keleties szelet időnként élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 14 és 21 fok között valószínű. Késő estére 9 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet.

Borult, őszi időjárás vár ránk szombaton.
Szombati időjárás Vas megyében

Szombaton délelőtt Vas megyében a hőmérséklet 14 fok körül alakul, erősen felhős idővel, mérsékelt széllel kísérve. Délután maximum 19 fok lehet, erősen felhős, mérsékelt széllel. Estére 14 fokra esik vissza a hőmérséklet, de hajnalra akár 12 fok is lehet. Veszélyjelzést egyelőre nem adtak ki szombatra Vas megyére.

