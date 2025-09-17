szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

Őszi időjárásra kell számítani szerdán Vas megyében

Mutatjuk, milyen időre kell számítani szerdán Vas megyében.

A HungaroMet időjárás előrejelzése szerint, szerdán országszerte sok napsütésre lehet számítani gomolyfelhőkkel és kevés fátyolfelhővel. Csapadék általában nem várható, de délután északkeleten előfordulhat néhány zápor, esetleg zivatar. Az északnyugati szél napközben sokfelé megélénkül, megerősödik, estére ugyanakkor gyengül a légmozgás. A hőmérséklet délután 18, 23, késő este 12, 17 fok között alakul.

Szerdai időjárás Vas megyében

A HungaroMet egyelőre nem adott ki veszélyjelzést Vas megyére. A délelőtt folyamán 15 fok körül alakul a hőmérséklet, közepesen felhős, mérsékelt széllel. Délután akár 21 fokra is emelkedhet a hőmérséklet, élénk széllel. Estére 14 fok körüli hőmérsékletre kell számítani, kissé felhős mérsékelt széllel. 

