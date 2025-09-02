Érvényben a riasztás: viharos szélre és zivatarokra figyelmeztetnek kedden

Így alakul az időjárás Szombathelyen és Vasban kedden. Napos, gyengén felhős idő várható, majd a déli óráktól nyugat felől elkezd megnövekedni a fátyolfelhőzet, amely estétől vastagodni kezd. Délutántól a nyugati határszélen, estétől a Dunántúlon már máshol is előfordulhat zápor, zivatar. A délies, majd estétől a Dunántúlon északira forduló szelet élénk lökések kísérhetik. Zivatarok környezetében megerősödhet, esetleg viharossá fokozódhat a szél. A csúcshőmérséklet nagyrészt 28 és 33 fok között alakul, a nyugati határszél közelében lehet ennél kissé hűvösebb az idő. Késő estére 19 és 25 fok közé hűl le a levegő - olvasható a met.hu előrejelzésében.

Időjárás: viharos szélre és zivatarokra figyelmeztetnek

Forrás: MW/archív

Időjárás: érvényben a riasztás

Az Országos Meteorológiai Szolgálat elsőfokú, citromságra riasztást adott ki Vas vármegye területére. Mint írják, a ma a délutáni óráktól a nyugati határ közelében, majd estétől, késő estétől nyugat felől a Dunántúl más részein is előfordulhat zivatar, amelyhez lokálisan intenzív csapadék (10-25 mm) és átmeneti erős, viharos széllökés társulhat.