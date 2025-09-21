szeptember 21., vasárnap

Jobb kiélvezni, amíg kitart - A héten komoly fordulat jön az időjárásban, véget ér a jó idő

Címkék#Szombathely#időjárás#Időjáráselőrejelzés

Élvezzük ki az igazi vénasszonyok nyarát, amíg jut belőle, kedden komoly fordulatot vesz az időjárás Szombathelyen és környékén is! Kedden nyugatra, hozzánk érkezik meg elsőként az a hosszan elnyúló frontrendszer, amely meghozza az őszies, hűvös időt - olvasható az Időkép előrejelzésében.

Kedden fordulatot vesz az időjárás, vége a késői nyárnak
Fotó: Gál Gábor / Forrás: MW/archív

Kedden változik az időjárás

Mint írják, hétfőn még kitart a jó idő, több helyen is meghaladhatjuk a 30 fokot, aztán kedden jön a feketeleves. Az nyugati, északnyugati tájakon megnövekszik a felhőzet, az eső sem kizárt, a szél északira-északnyugatira fordul. A hőmérséklet is jelentősen visszaesik, jöhetnek az őszi ruhadarabok, délutánra sem ígérnek többet 15-20 foknál.

 

A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
