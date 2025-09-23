szeptember 23., kedd

Tekla névnap

Ezért szakad szét mindenki feje – egyik napról a másikra megváltozik az időjárás

Címkék#időjárási frontok#időjárás#Pétervári Tibor

Az idei utolsó nyári nap volt a hétfői: vármegyeszerte 30 fok közelébe emelkedett a hőmérő higanyszála. Ezután hirtelen, hatalmas fordulatot vesz az időjárás: megérkezik az ősz Vasba.

Cseh-Egyed Bernadett

Kedden északkeletire fordul a szél és jó ideig ez is marad a meghatározó áramlás. Napközben a több felhő ellenére még 20 fokig melegszik a levegő, csapadék csak az esti óráktól várható. Pétervári Tibor, a HungaroMet helyi észlelője érdeklődésünkre elmondta, milyen lesz az időjárás a következő hét napban. 

Őszies fordulatot vesz az időjárás
Őszies fordulatot vesz az időjárás
Fotó: Szendi Péter

Szerdától fokozódik a lehűlés, a maximumok várhatóan 15 fok körül alakulnak, csapadékra pedig bármelyik nap számíthatunk. A modellek szerint a nyugati határszélre akár kiadós mennyiség is érkezhet. 

Időjárás Vasban: gyors lesz a váltás 

Gyors lesz a váltás - hangsúlyozta Pétervári Tibor. A szakértő felhívta a figyelmet: most könnyű lesz megfázni, öltözködjünk az időjárásnak megfelelően. A frontérzékenyekre is nehéz napok várnak, az arra érzékenyek tüneteket - többek között fejfájást - tapasztalhatnak a hét második felében. 

Duplán őszi fordulat 

Korábban megírtuk, hétfőn az őszi-napéjegyenlőség után hosszabbak lesznek az éjszakák, rövidülnek a nappalok. Most már biztosan kijelenthető: a csillagászati jelenség mellé a meteorológiai ősz is megérkezik.  

 

 

