Ezért szakad szét mindenki feje – egyik napról a másikra megváltozik az időjárás

Kedden északkeletire fordul a szél és jó ideig ez is marad a meghatározó áramlás. Napközben a több felhő ellenére még 20 fokig melegszik a levegő, csapadék csak az esti óráktól várható. Pétervári Tibor, a HungaroMet helyi észlelője érdeklődésünkre elmondta, milyen lesz az időjárás a következő hét napban.

Őszies fordulatot vesz az időjárás

Fotó: Szendi Péter

Szerdától fokozódik a lehűlés, a maximumok várhatóan 15 fok körül alakulnak, csapadékra pedig bármelyik nap számíthatunk. A modellek szerint a nyugati határszélre akár kiadós mennyiség is érkezhet.

Időjárás Vasban: gyors lesz a váltás

Gyors lesz a váltás - hangsúlyozta Pétervári Tibor. A szakértő felhívta a figyelmet: most könnyű lesz megfázni, öltözködjünk az időjárásnak megfelelően. A frontérzékenyekre is nehéz napok várnak, az arra érzékenyek tüneteket - többek között fejfájást - tapasztalhatnak a hét második felében.

Duplán őszi fordulat

Korábban megírtuk, hétfőn az őszi-napéjegyenlőség után hosszabbak lesznek az éjszakák, rövidülnek a nappalok. Most már biztosan kijelenthető: a csillagászati jelenség mellé a meteorológiai ősz is megérkezik.