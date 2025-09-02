szeptember 2., kedd

Éjszakánként kabátos, esténként pulcsis, napközben pólós idő vár ránk. Pétervári Tibor, a HungaroMet helyi észlelője elmondta, mikor vigyünk magunkkal esernyőt. Időjárás-jelentés szemptember első hetére.

Cseh-Egyed Bernadett
Időjárás Vasban: ennek sokan örülhetnek szeptember első hetében!

Nyugat-Európában több csapadékot, nagyobb lehűlés hozott az a front, ami a kedd esti órákban éri el Vas vármegyét. Itt 5-10 milliméter csapadékot hozhat – mondta a szakértő. Hozzátette: szerdán átmenetileg élénk lesz az északi-észak-nyugati szél. Több csapadék a héten nem valószínű, legfeljebb szombaton szórványosan fordulhat elő zápor-zivatar. A folytatásban kellemes időjárás vár ránk.

Az időjárásra nem lesz panasz
Fotó: SZP

Ezt az időjárást sokan szeretik

Napközben késő nyárias hőmérsékletekben lesz részünk, a legmelegebb órákban 25-26 fokot mérhetünk. Éjszakánként 10-13 fokig hűl le a levegő, gyenge köd- és párafoltok előfordulhatnak, de gyorsan feloszlanak. - A szeptemberi időjárás kegyes hozzánk. Csendes, nyugodt anticiklonos helyzet alakul ki, kellemes nyárutónak örülhetünk - összegzett Pétervári Tibor, a HungaroMet helyi észlelője.  

 

A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
