Kevés vármegyére adtak ki riasztást, de Vas közte van: jégesőre is van kilátás

A HungaroMet időjárás előrejelzése szerint sok napsütés ígérkezik általában kevés gomolyfelhővel, de az Északi-középhegységben és az Északnyugat-, Nyugat-Dunántúlon több gomolyfelhő képződhet, ezeken a tájakon zápor, zivatar is előfordulhat. Nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, de zivatar környékén előfordulhat erős, viharos széllökés. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26, 35 fok között várható, délkeleten lesz a legmelegebb. Késő estére 18 és 26 fok közé hűl le a levegő.

Időjárás: kevés vármegyére adtak ki figyelmeztetést a zivatarok veszélyei miatt, Vas közte van

Forrás: HungaroMet

Időjárás: délután érkezik a zivatar Vas vármegyébe, kiadták a figyelmeztetést

A HungaroMet kevés vármegyére adott ki elsőfokú, vagyis citromsárga figyelmeztetést a zivatarok veszélyei miatt, de Vas közte van. Az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat. Mint írják, pénteken a délutáni óráktól főként az Északi-középhegység térségében, illetve egy közeledő hidegfront hatására elsősorban este, késő este már az Alpokalján, valamint a Dunántúl északnyugati részein is előfordulhatnak zivatarok viharos (60-75 km/h, Borsodban délután egy-egy helyen akár efelett) széllökés, jellemzően kisebb méretű (< 2 cm, északkeleten egy-egy helyen ~ 2 cm) jég és intenzív (15-25 mm) csapadék kíséretében.

Orvosmeteorológia

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik - írja a koponyeg.hu.