Áramszünetek is voltak

2 órája

Ítéletidő csapott le Ausztriára - Túrázókat mentettek, a hegyekben hó esett, durva vihar volt Graz környékén - videó

Címkék#Ausztria#völgy#Tauern-magaslati ösvényen#ítéletidő

A viharok áramkimaradásokat is okoztak. Pénteken ítéletidő csapott le Ausztriára.

Vaol.hu

Ítéletidő csapott le pénteken este Ausztria szerte. A Magyar szemek osztrák tükrökben közösségi oldalon arról számoltak be, hogy komoly vihar és esőzés volt Steiermarkban Graz térségében. Az egyik hozzászóló szerint Saalfelden környékén pénteken este 19:20 körül a városokban eső, a völgyben napsütés volt, a hegyen pedig esett a hó, és útközben szivárványt is láttak. Az A2-es autópályán senki sem ment 50 km/j-h-nál többel. 

Ítéletidő csapott le Ausztriára
Ítéletidő csapott le Ausztriára 
Forrás: Képernyőfotó

Az orf.at arról számolt be, hogy Karintiában szombaton hajnalban a viharok áramkimaradásokat okoztak. Egyszer 1000 háztartás volt áram nélkül. Szombat reggel még mindig voltak kisebb területek áram nélkül, például Feistritztől északra, a Mettnitz-völgyben és Wolfsbergtől északra. Összesen 100 háztartást érintett még mindig a vihar.

Ahogy az oly gyakran megesik, a hegymászók alábecsülték az időjárási viszonyokat, amelyek az alpesi régiókban oly gyorsan változhatnak. 

Két német, egy 41 és egy 27 éves férfi, pénteken délután a Tauern-magaslati ösvényen túrázott a Duisburger Huttól a mallnitz-i Hannover Hausig. Egy rossz időjárási front erős széllel és havazással lehetetlenné tette a további haladást délután 5 óra körül. A két férfi menedéket keresett egy sziklás kibúvás alatt a Hintere Lugge közelében, 2400 méteres tengerszint feletti magasságban, és segélyhívást kezdeményeztek.

A riasztott Christophorus 7 mentőhelikopternek azonban az Ankogelbahn középállomása közelében uralkodó időjárási viszonyok miatt félbe kellett szakítania a mentési kísérletet. A Mallnitz-hegyi mentőszolgálat és az alpesi rendőrség mentőalakulatai ezután felmentek a túrázókhoz. Ezzel egy időben egy alpesi menedékház tulajdonosa is útnak indult. 19.15 körül a kihűlt, de sértetlen túrázókat nehéz körülmények között hozták vissza a völgybe.

Elektromos kerékpárost mentettek ki egy hegyi bajból

A Mallnitz-hegyi mentőcsapat ezután újabb hívást kapott. Két elektromos kerékpáros, egy 48 éves férfi és 42 éves társa, a zord időjárás miatt bajba került a Goldberg-csoportban található Hagener-hütte alatt. A férfit és társát a Mallnitz-hegyi mentőcsapat sértetlenül vitte le a völgybe.

2025. szeptember 5., péntek este 7 óra: Ítéletidő csapott le Steiermarkban Graz körül az A2-es autópályán.

 

