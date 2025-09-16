Hatalmas pusztítást okoztak a viharok és az árvíz a szomszédban

Ezúttal Szlovéniában okoztak komoly károkat a viharok és a velük járó áradások. Az ítéletidő házakat rongált meg, fákat döntött ki, utak kerültek víz alá.

A szlovén híradások szerint erős széllel és jégesővel járó heves viharok sújtották a főként a délkelet-szlovéniai Novo Mesto környékét kedden délután. A felhőszakadások következtében áradások is kialakultak, amik Primorska környékén okoztak gondot - számolt be róla az STA.

A szlovéniai állapotokról a magyar MetFigyelő elnevezésű időjárással foglalkozó közösségi oldalra is kerültek fel fotók.