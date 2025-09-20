szeptember 20., szombat

Ezért lesz gyorsan sötét

9 perce

Amikor nincsen árnyékunk - jön az őszi napéjegyenlőség

A csillagászati jelenség sokak szerint egy új időszak kezdete is: a befelé fordulás hónapjai jönnek. Az őszi napéjegyenlőség az idén még valamit hoz magával Vas vármegyébe.

Cseh-Egyed Bernadett
Hétfői időjárás Vasban.

Forrás: Freepik

Pétervári Tibort, a HungaroMet helyi észlelőjét kérdeztük: mit jelent az őszi-napéjegyenlőség a hétköznapokban. Napéjegyenlőség idején a Föld tengelye úgy áll, hogy a napsugarak az Egyenlítőre merőlegesen érkeznek, azaz az egyenlítőn álló embernek nincs önárnyéka. 2025-ben szeptember 22-ére esik az őszi nap-éj egyenlőség, ekkor a nappal és az éjszaka szinte egyenlő hosszúságú a Föld minden pontján, ez követően pedig egyre rövidülnek a nappalok és hosszabbodnak az éjszakák az északi félgömbön - egészen december 21-ig.  

Forrás: Freepik

Polgári szürkület: ezért lesz gyorsan sötét 

Szeptember közepén 6:40 körül kel és valamivel 19 óra előtt nyugszik le a nap. A szakértő emlékeztetett: az esti polgári szürkület az átmeneti hónapokban - márciusban és szeptemberben – mindig rövidebb, mint télen és nyáron. Ezért érezni esténként úgy, hirtelen besötétedett. 

Időjárás változást is hoz az őszi napéjegyenlőség 

A nyári hétvége után az időjárás is alkalmazkodik az őszi fordulóhoz. Szerdán várhatón jelentős lehűlés érkezik csapadékkel Vas vármegyébe - mondta el érdeklődésünkre Pétervári Tibor, a HungaroMet helyi észlelője.  

 

 

 

