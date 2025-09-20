Amikor nincsen árnyékunk - jön az őszi napéjegyenlőség

Pétervári Tibort, a HungaroMet helyi észlelőjét kérdeztük: mit jelent az őszi-napéjegyenlőség a hétköznapokban. Napéjegyenlőség idején a Föld tengelye úgy áll, hogy a napsugarak az Egyenlítőre merőlegesen érkeznek, azaz az egyenlítőn álló embernek nincs önárnyéka. 2025-ben szeptember 22-ére esik az őszi nap-éj egyenlőség, ekkor a nappal és az éjszaka szinte egyenlő hosszúságú a Föld minden pontján, ez követően pedig egyre rövidülnek a nappalok és hosszabbodnak az éjszakák az északi félgömbön - egészen december 21-ig.

Hosszabb éjszakákat és lehűlést is hoz az őszi napéjegyenlőség Vasba

Forrás: Freepik

Polgári szürkület: ezért lesz gyorsan sötét

Szeptember közepén 6:40 körül kel és valamivel 19 óra előtt nyugszik le a nap. A szakértő emlékeztetett: az esti polgári szürkület az átmeneti hónapokban - márciusban és szeptemberben – mindig rövidebb, mint télen és nyáron. Ezért érezni esténként úgy, hirtelen besötétedett.

Időjárás változást is hoz az őszi napéjegyenlőség

A nyári hétvége után az időjárás is alkalmazkodik az őszi fordulóhoz. Szerdán várhatón jelentős lehűlés érkezik csapadékkel Vas vármegyébe - mondta el érdeklődésünkre Pétervári Tibor, a HungaroMet helyi észlelője.