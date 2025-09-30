Elképesztő hideg őszi reggel: szezonrekord született hazánkban

Szeptember 30-án szezonrekord született, ugyanis a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Lénárddarócon -1,8 fokot mértek - számolt be róla a HungaroMet hivatalos közösségi oldalán.

Míg Vas megyében kedd reggel plusz 9 fok körüli hőmérséklet volt, addig az ország másik felén már fagypont alá esett a hőmérséklet. Ezzel a napi minimum-hőmérséklet eltérése a klimatológiai átlagtól -2,3 celsius fok.