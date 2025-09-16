szeptember 16., kedd

Igazi szőlőérlelő időnk lesz

19 perce

Időjárás: eláruljuk azt is, mikor lesz szükség a kiskabátra

Borúra derű. Kedden hatalmas fordulatot vesz a vasi időjárás, majd a hét további részében kellemes hőmérsékletekre készülhetünk. Eláruljuk azt is, mikor ne hagyja otthon a kiskabátot!

Vaol.hu

Kedden hatalmas fordulatot vesz a vasi időjárás. Hidegfront érkezik térségünkbe, amely esőt, záport hoz magával- területi átlagban 5-10 milliméter csapadékot várnak a modellek. Borult lesz az ég, a napot nem nagyon látjuk, ráadásul megélénkül az északi, északnyugati szél. A maximumok 20 fok körül alakulnak. 

Fotó: CSG

A hét második felében kellemes napokat tartogat a vasi időjárás

Szerdára átvonul a front, felszakadozik a felhőzet, délutánra kisüt a nap és 23 fokig melegszik a levegő. A hét második felében anticiklon alakítja időjárásunkat: napközben szinte zavartlan lesz a napsütés, a legmelegebb órákban 25 fokot mérhetünk.  

Igazi szőlőérlelő időnk lesz. A hajnali ködfoltok gyorsan feloszlanak, a reggeli órákban azonban csak 10 fok körüli értékeket mutatnak majd a hőmérők, aki korán útnak indul, szüksége lehet a kiskabátra - mondta Pétervári Tibor, a HungaroMet helyi észlelője. 

A következő lehűlést hozó front várhatóan a jövő hét közepén éri el Vas vármegyét.  

 

 

