De mi is az pontosan?

Itt a vénasszonyok nyara

A hűvös hajnalok után nyárias hőmérsékletekre számíthatunk a következő napokban. Megkezdődik sokak kedvenc évszaka, a vénasszonyok nyara.

Vaol.hu

Meleg, száraz levegő érkezik térségünk fölé, a hét közepétől gyors felmelegedés várható - mondta el lapunknak korábban Pétervári Tibor, a HungaroMet helyi észlelője. A köpönyeg.hu most szintén arról ír: itt a vénasszonyok nyara.  

Fotó: CSG

A következő napokban napfényes, csapadékmentes időjárásra számíthatunk, a hétvégére a hőmérséklet 25 fok fölé emelkedik, vasárnap pedig sok helyen a 30 fokot is megközelíti a hőmérő higanyszála. 

Mi az a vénasszonyok nyara ? 

Az indián nyár kifejezés Észak-Amerikából származik, ahol a bennszülött közösségek tapasztalták meg először a szeptemberi–októberi, nyarat idéző meleg napokat. Innen terjedt el a fogalom, és mára a világ számos pontján használják a késői meleg időszak megnevezésére - írja a köpönyeg.hu. A cikkben megjegyzik, hazánkban a vénasszonyok nyara kifejezést is használjuk ugyanerre a jelenségre. Ez a népi hagyományokra utal: a paraszti világban az idősebb asszonyok ilyenkor még kint dolgoztak a szabadban és a meleg napsütés megkönnyítette munkájukat.  

