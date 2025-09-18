Meleg, száraz levegő érkezik térségünk fölé, a hét közepétől gyors felmelegedés várható - mondta el lapunknak korábban Pétervári Tibor, a HungaroMet helyi észlelője. A köpönyeg.hu most szintén arról ír: itt a vénasszonyok nyara.

Itt a vénasszonyok nyara

Fotó: CSG

A következő napokban napfényes, csapadékmentes időjárásra számíthatunk, a hétvégére a hőmérséklet 25 fok fölé emelkedik, vasárnap pedig sok helyen a 30 fokot is megközelíti a hőmérő higanyszála.

Mi az a vénasszonyok nyara ?

Az indián nyár kifejezés Észak-Amerikából származik, ahol a bennszülött közösségek tapasztalták meg először a szeptemberi–októberi, nyarat idéző meleg napokat. Innen terjedt el a fogalom, és mára a világ számos pontján használják a késői meleg időszak megnevezésére - írja a köpönyeg.hu. A cikkben megjegyzik, hazánkban a vénasszonyok nyara kifejezést is használjuk ugyanerre a jelenségre. Ez a népi hagyományokra utal: a paraszti világban az idősebb asszonyok ilyenkor még kint dolgoztak a szabadban és a meleg napsütés megkönnyítette munkájukat.