Időjárás: a napsütés után beborul az ég, aztán jön az eső

Sok napsütésre számíthatunk, majd délutántól nyugat felől gyors ütemben beborul az ég. Reggel, délelőtt a délkeleti, keleti határ közelében gyenge eső még előfordulhat, majd kora estétől északnyugat felől egyre nagyobb területen valószínű eső, zápor.

Forrás: VN-archív

Beborul az ég: ez lesz a folytatás

A szél délnyugatira, délire fordul, megélénkül, néhol erős lökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 17 fok között várható. Késő estére 6 és 12 fok közé csökken a hőmérséklet - írja a HungaroMet.