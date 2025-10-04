Ez vár ránk szombaton
2 órája
Időjárás: a napsütés után beborul az ég, aztán jön az eső
Mutatjuk, milyen lesz a szombati időjárás. Az bizonyosnak tűnik, hogy a napsütés után beborul az ég, talán a szüreti mulatságok idején még kitart az idő.
Sok napsütésre számíthatunk, majd délutántól nyugat felől gyors ütemben beborul az ég. Reggel, délelőtt a délkeleti, keleti határ közelében gyenge eső még előfordulhat, majd kora estétől északnyugat felől egyre nagyobb területen valószínű eső, zápor.
Beborul az ég: ez lesz a folytatás
A szél délnyugatira, délire fordul, megélénkül, néhol erős lökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 17 fok között várható. Késő estére 6 és 12 fok közé csökken a hőmérséklet - írja a HungaroMet.
