Ez vár ránk szombaton

Időjárás: a napsütés után beborul az ég, aztán jön az eső

Mutatjuk, milyen lesz a szombati időjárás. Az bizonyosnak tűnik, hogy a napsütés után beborul az ég, talán a szüreti mulatságok idején még kitart az idő.

Sok napsütésre számíthatunk, majd délutántól nyugat felől gyors ütemben beborul az ég. Reggel, délelőtt a délkeleti, keleti határ közelében gyenge eső még előfordulhat, majd kora estétől északnyugat felől egyre nagyobb területen valószínű eső, zápor. 

Sok napsütésre számíthatunk, majd délutántól nyugat felől gyors ütemben beborul az ég.
Beborul az ég: ez lesz a folytatás

A szél délnyugatira, délire fordul, megélénkül, néhol erős lökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 17 fok között várható. Késő estére 6 és 12 fok közé csökken a hőmérséklet - írja a HungaroMet.

A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
