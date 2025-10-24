Megérkezett a Benjamin-ciklon Magyarországra, mindent letarol a szörnyű szélvihar

A Katasztrófavédelem hivatalos oldalán tette közzé, hogy pénteken kora délutánig országosan háromszáz, az erős szél okozta káresetet számoltak fel az ország tűzoltói. A Benjamin-ciklon komoly széllökésekkel halad az országban, sok helyen fákat döntött az utakra, méretes ágakat szakított le, és nem egy esetben épületek tetejét rongálta meg.

Megérkezett a Benjamin-ciklon hatalmas széllel.

Forrás: Szendi Péter

A Benjamin-ciklon nem kegyelmez

A Hajdú-Bihar vármegyei Derecskén pedig egy nagyjából kétszáz négyzetméteres rendezvénysátrat kapott fel a szél, a tűzoltók rögzítették az építményt, amelyet azután visszabontanak. A rendezvény nagyjából félezer résztvevőjét biztonságos helyre irányították. A munka folyamatos, a hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltók egymás után vonulnak a helyszínekre.

Több helyen is az ország területén citromsárga figyelmeztetést adtak ki a viharos szél miatt, de szerencsére egyelőre úgy tűnik Vas vármegyét kikerüli a hatalmas szélvihar. A HungaroMet időjárás előrejelzésében nem adott kis veszélyjelzést Vas megyére sem péntekre, sem pedig szombatra.

Ausztriában pedig már hatalmas havazást videóztak, ahogy vastag pelyhekben szakadt a hó.