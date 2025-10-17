Délen többfelé kiderül az ég, de éjszaka főleg arra pára, helyenként köd képződik. Ezek feloszlását követően pénteken általában több órára kisüt a nap, de északon továbbra is előfordulhatnak tartósabban felhős tájak. Számottevő csapadék azonban sehol sem lesz. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet a felhős tájakon 5, 9, máshol -2, +4 fok között alakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 13, 19 fok között várható - írja a HungaroMet.hu.

Kisüt a nap, de felhős lesz az idő pénteken

Forrás: VN-archív