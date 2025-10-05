Havazás az Alpokban, ilyen korán ilyen sok hó sosem esett

A 5 Minuten arról tudósít, hogy az elmúlt 20 éveben az idei a legkorábbi jelentős havazás. A hidegfront következtében a hóhatár szombatról vasárnapra virradó éjszaka 1000 méter alá is süllyedt.

Havazás: Karintia egyes helyein 1000 méterre süllyedt a hóhatás

Forrás: 5mint.at

Havazás - Több mint tíz centiméternyi új hó is hullhat

A GeoSphere Austria előrejelzése szerint magasabb tengerszint feletti magasságban több mint tíz centiméter friss hó is előfordulhat: Vasárnap egy hidegfront kezdetben esőt, 1200-1500 méter felett pedig havazást hoz. A Karavankák régióban délelőttig is folytatódik a havazás, magasabb tengerszint feletti magasságban több mint tíz centiméter is előfordulhat. Ezután nyugat felől ismét feloszlik a felhőzet, és időnként napos időre számíthatunk. Az északról északnyugatra fújó szél élénk, akár viharos erejű is lehet. 3000 méteren -7 fok körül, 2000 méteren pedig -1 fok körül alakul a hőmérséklet.

Vasárnap Karintia-szerte felhős és esős lesz az ég. A hóhatár fokozatosan 1500 méter alá, a Karavankákban pedig akár 1000 méter körüli magasságig is süllyed – jelentik a GeoSphere Austria szakértői. Alsó-Karintiában a csapadék délig megmarad, majd délkelet felé húzódik, Felső-Karintiában pedig nyugat felől gyorsan feloszlik a felhőzet. Délután az ország keleti részein is időszakosan kisüt a napsütés. A korai 4 és 7 fok közötti hőmérséklet után a legmagasabb hőmérséklet általában valamivel 10 fok alatt lesz. Északon meglehetősen szeles idő is lesz