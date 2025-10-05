október 5., vasárnap

Aurél névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vasárnap is havazni fog

1 órája

Havazás az Alpokban, ilyen korán ilyen sok hó sosem esett

Címkék#Ausztria#időjárás#havazás

Megérkezett a tél Ausztria egyes részeibe: Karintia több régiójában vasárnapra virradó éjjel leesett az első hó. A fehér pompa különösen a Dobratsch, Gerlitzen, Koralm és Petzen hegységben szembetűnő - írja az 5min.at.

Vaol.hu

A 5 Minuten arról tudósít, hogy az elmúlt 20 éveben az idei a legkorábbi jelentős havazás. A hidegfront következtében a hóhatár szombatról vasárnapra virradó éjszaka 1000 méter alá is süllyedt. 

havazás
Havazás: Karintia egyes helyein 1000 méterre süllyedt a hóhatás
Forrás: 5mint.at

Havazás - Több mint tíz centiméternyi új hó is hullhat

A GeoSphere Austria előrejelzése szerint magasabb tengerszint feletti magasságban több mint tíz centiméter friss hó is előfordulhat: Vasárnap egy hidegfront kezdetben esőt, 1200-1500 méter felett pedig havazást hoz. A Karavankák régióban délelőttig is folytatódik a havazás, magasabb tengerszint feletti magasságban több mint tíz centiméter is előfordulhat. Ezután nyugat felől ismét feloszlik a felhőzet, és időnként napos időre számíthatunk. Az északról északnyugatra fújó szél élénk, akár viharos erejű is lehet. 3000 méteren -7 fok körül, 2000 méteren pedig -1 fok körül alakul a hőmérséklet.

Vasárnap Karintia-szerte felhős és esős lesz az ég. A hóhatár fokozatosan 1500 méter alá, a Karavankákban pedig akár 1000 méter körüli magasságig is süllyed – jelentik a GeoSphere Austria szakértői. Alsó-Karintiában a csapadék délig megmarad, majd délkelet felé húzódik, Felső-Karintiában pedig nyugat felől gyorsan feloszlik a felhőzet. Délután az ország keleti részein is időszakosan kisüt a napsütés. A korai 4 és 7 fok közötti hőmérséklet után a legmagasabb hőmérséklet általában valamivel 10 fok alatt lesz. Északon meglehetősen szeles idő is lesz

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu