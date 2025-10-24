Látványos felvételen, ahogy sűrű pelyhekben szakadt a hó Ausztriában - videó

Korábban beszámoltunk már arról, hogy szeptember végén megérkezett a tél első igazi hírnöke: az Olasz Alpokban, Cervinia térségében, ahol megvolt a szezon első havazása. A hidegfront nemcsak lehűlést hozott, hanem látványos fehér takaróval is beborította a magasabb csúcsokat.

Hatalmas havazást videóztak.

Forrás: VN

Havazás Ausztriában

Később máshol is nagyobb havazást tapasztaltak Ausztriában. A hóvastagság közel 50 cm volt szeptember végén az olasz Alpokban található Passo dei Salati-nál (tszf. 2971 m)! De nem csak Ausztriában havazott, hanem a népszerű síparadicsomban Zakopaneban is, ahol a Gáspár-csúcson, október 1-én már 20 cm vastag a hótakaró.

Ezúttal pedig a Österreichische Unwetterzentrale nevű oldal osztotta meg a káprázatos videót, amin jól látszik, hogy szakad a hó az Obertauern felé tartó úton.