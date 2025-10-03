Megdőlt a napi hidegrekord! Nem is hinnéd mennyire fagyos volt a péntek reggel

Már már menetrend szerint jönnek a hideg, fagyos reggelek, a mai pedig újabb szezonrekordot hozott, ami a napi hidegrekord megdöntéséhez is elegendőnek bizonyult. A HungaroMet hivatalos mérései szerint: Zabarban -4,6 fokig hűlt le a levegő, ezzel pedig alulmúltuk a 2013-ban, Szécsényben mért -4,3 fokos napi hidegrekordot - írja az időkép.

Újabb szezonrekordot és egyben új napi hidegrekordot hozott a péntek reggel.

Forrás: VN-archív

Hidegrekord: itt volt a leghidegebb

Mérőhálózatuk is Zabarban mérte a leghidegebbet, -4,8 fokot, őt követte Patvarc -3,9, Etes -3,6 fokkal, de Bakonybél is befért az 5 legalacsonyabb mérés közé -3,3 fokkal.