Megdőlt a napi hidegrekord! Nem is hinnéd mennyire fagyos volt a péntek reggel

A -5 fokot súrolták északon. Újabb szezonrekordot és egyben új napi hidegrekordot hozott a péntek reggel.

Már már menetrend szerint jönnek a hideg, fagyos reggelek, a mai pedig újabb szezonrekordot hozott, ami a napi hidegrekord megdöntéséhez is elegendőnek bizonyult. A HungaroMet hivatalos mérései szerint: Zabarban -4,6 fokig hűlt le a levegő, ezzel pedig alulmúltuk a 2013-ban, Szécsényben mért -4,3 fokos napi hidegrekordot - írja az időkép. 

Hidegrekord: itt volt a leghidegebb

Mérőhálózatuk is Zabarban mérte a leghidegebbet, -4,8 fokot, őt követte Patvarc -3,9, Etes -3,6 fokkal, de Bakonybél is befért az 5 legalacsonyabb mérés közé -3,3 fokkal.

