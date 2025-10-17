október 17., péntek

Hedvig névnap

54 perce

Változékony, mint az ősz maga – ilyen lesz a holnapi időjárás Vas megyében

Címkék#időjárás#Időjáráselőrejelzés#ősz#hétvége

A szombati nap sok meglepetést tartogat: a reggeli órákban erősen felhős, szeles idő várható, délutánra azonban fokozatosan kitisztul az ég. A holnapi időjárás Vas megye térségében ideális lehet egy rövid kiránduláshoz, egy piacozáshoz vagy egy kávézós délutánhoz a városban. Vasárnapra pedig már csendes, nyugodt őszi idő érkezik.

Sabjanics-Somlai Petra

Az októberi napok mostanában pont olyanok, mint amilyennek szeretjük őket: hűvös reggelek, erőteljes fények és aranyló lombok mindenütt. A holnapi időjárás Vas megye területén is ehhez a hangulathoz igazodik: reggel még borongós és hűvös, de délutánra előbújik a nap. A friss levegő és a fényesebb égbolt miatt a nap második felében már érdemes lesz kimozdulni.

Holnapi időjárás Vas megye
Holnapi időjárás Vas megye területén: ősziesen szeles, de programra csábító nap vár
Forrás: Illusztráció/Pexels

A holnapi időjárás Vas megye kedvence lesz? Most kiderült!

A szombati nap igazi őszi forgatókönyvet hoz. Reggel még borús, párás idő fogadja a korán kelőket, és a hőmérséklet 5–10 fok között alakul. Az északnyugati szél több helyen megélénkül, sőt időnként kifejezetten erős lökések is előfordulhatnak, főleg Szombathely és a Kőszegi-hegység környékén. Délelőtt elszórtan gyenge eső vagy zápor is előfordulhat, de délutánra a felhők egyre több helyen felszakadoznak. A nap végére már 15–17 fokig melegszik a levegő, és a szél ellenére is kellemes, friss őszi hangulat uralkodik. A koponyeg.hu előrejelzése szerint komoly csapadék nem várható, de a szél napközben végig élénk marad. A határ mentén, az ausztriai oldalon is hasonló a helyzet: Neusiedl am See térségében borongós, hűvös nap várható, kevés napsütéssel és mérsékelt széllel, vagyis a fronthatás mindkét oldalon érezteti majd a hatását.

Szél ide vagy oda, irány a szabadba!

A szombati napsütéses délután remek alkalom a hétvégi kirándulásra. Ha nem akarsz messzire utazni, az Őrség mindig jó választás. A Vaol legfrissebb cikke szerint itt van a TOP 10 kihagyhatatlan látnivaló ősszel az Őrségben, íme néhány a listából:

  • Szalafő - Pityerszer skanzen
    A régi paraszti porták és a jellegzetes őrségi építészet különleges hangulatot adnak, a skanzen pedig igazi fotós kedvenc.
  • Vadása-tó
    A tóparti sétány, a csendes tanösvény és az erdő illata együtt tökéletes helyszínt kínál egy délutáni feltöltődéshez.
  • Velemér
    Az Árpád-kori templom freskói és a völgyre nyíló panoráma mindig lenyűgözik a látogatókat.
  • Magyarszombatfa
    A híres fazekasfaluban a mesterek ma is őrzik a hagyományt, és ha kedved van, te is kipróbálhatod a korongozást.
  • Hársas-tó
    A vízparti sétaút és a környező erdő békéje igazi őszi kikapcsolódást kínál.

Vasárnap: csendes, hűvös, napsütéses

A hét utolsó napján a reggel még hűvösen indulhat, de napközben derűs, napos idő várható. A szombati élénk szél gyengül, a csapadék teljesen eltűnik, és a levegő is tisztább lesz. Hajnalban -2 és +4 fok között, délután 12–14 fok körül alakul a hőmérséklet.

Tehát milyen idő lesz Vasban? A szombati és a vasárnapi nap a vármegyében a szélről, a napfényről és a friss levegőről szól majd, pont olyan lesz, amilyennek az őszt szeretjük: kiszámíthatatlan, mégis gyönyörű.

 

