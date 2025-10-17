Változékony, mint az ősz maga – ilyen lesz a holnapi időjárás Vas megyében

Az októberi napok mostanában pont olyanok, mint amilyennek szeretjük őket: hűvös reggelek, erőteljes fények és aranyló lombok mindenütt. A holnapi időjárás Vas megye területén is ehhez a hangulathoz igazodik: reggel még borongós és hűvös, de délutánra előbújik a nap. A friss levegő és a fényesebb égbolt miatt a nap második felében már érdemes lesz kimozdulni.

Holnapi időjárás Vas megye területén: ősziesen szeles, de programra csábító nap vár

A holnapi időjárás Vas megye kedvence lesz? Most kiderült!

A szombati nap igazi őszi forgatókönyvet hoz. Reggel még borús, párás idő fogadja a korán kelőket, és a hőmérséklet 5–10 fok között alakul. Az északnyugati szél több helyen megélénkül, sőt időnként kifejezetten erős lökések is előfordulhatnak, főleg Szombathely és a Kőszegi-hegység környékén. Délelőtt elszórtan gyenge eső vagy zápor is előfordulhat, de délutánra a felhők egyre több helyen felszakadoznak. A nap végére már 15–17 fokig melegszik a levegő, és a szél ellenére is kellemes, friss őszi hangulat uralkodik. A koponyeg.hu előrejelzése szerint komoly csapadék nem várható, de a szél napközben végig élénk marad. A határ mentén, az ausztriai oldalon is hasonló a helyzet: Neusiedl am See térségében borongós, hűvös nap várható, kevés napsütéssel és mérsékelt széllel, vagyis a fronthatás mindkét oldalon érezteti majd a hatását.

Szél ide vagy oda, irány a szabadba!

