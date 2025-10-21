1 órája
Ilyen lesz a hosszú hétvége időjárása - szakértőt kérdeztünk
Jön az őszi szünet és vele együtt érkezik az utazások, kirándulások időszaka. De mit pakoljunk a bőröndbe? Cikkünkből kiderül. Pétervári Tibort, a HungaroMet szombathelyi észlelőjét kérdeztük, milyen lesz a hosszú hétvége időjárása.
A hétfői, legfrissebb modellek szerint kicsit jobbnak tűnik a hosszú hétvége időjárása, mint napokkal ezelőtt. Kellemes idővel indult a hét, csak elvétve fordulhat elő kisebb zápor, gyenge eső a változóan napos időben. Többször megélénkül, csütörtökön a front előtt pedig meg is erősödik a délnyugati szél. A maximumok 15-18 fok között alakulnak, fagy nem várható, a hűvösebb éjszakákon 3-5 fokot mérhetünk.
A csütörtökön éjszaka érkező hidegfront jelentősebb csapadékot hoz magával, elvétve akár még az ég is megdörrenhet, a szél pedig északnyugatira fordul.
Pénteken és hétvégén 12 fokig melegszik a levegő a változóan napos-felhős időben, a minimumok 5 fok körül lesznek.
Hosszú hétvége időjárása: ezt mindenképp vidd magaddal!
Bizonytalanok voltak a modellek: most inkább több csapadékot jósolnak. Erre nagy szükség is van, a hónapban mostanáig mindössze 7-8 milliméternyi esett – mondta Pétervári Tibor, a HungaroMet helyi észlelője.
Az esőkabátot tehát semmiképpen se hagyjuk otthon, öltözzünk rétegesen, és a gumicsizma is jó szolgálatot tehet a hosszú hétévégén.
Utánajártunk annak is, mikor érkezhet meg a tél.