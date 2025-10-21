október 21., kedd

Orsolya névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

1 órája

Ilyen lesz a hosszú hétvége időjárása - szakértőt kérdeztünk

Címkék#hosszú hétvége#hidegfront#Pétervári Tibor

Jön az őszi szünet és vele együtt érkezik az utazások, kirándulások időszaka. De mit pakoljunk a bőröndbe? Cikkünkből kiderül. Pétervári Tibort, a HungaroMet szombathelyi észlelőjét kérdeztük, milyen lesz a hosszú hétvége időjárása.

Cseh-Egyed Bernadett

A hétfői, legfrissebb modellek szerint kicsit jobbnak tűnik a hosszú hétvége időjárása, mint napokkal ezelőtt. Kellemes idővel indult a hét, csak elvétve fordulhat elő kisebb zápor, gyenge eső a változóan napos időben. Többször megélénkül, csütörtökön a front előtt pedig meg is erősödik a délnyugati szél. A maximumok 15-18 fok között alakulnak, fagy nem várható, a hűvösebb éjszakákon 3-5 fokot mérhetünk. 

Csapadékot és lehűlést hoz a hosszú hétvége időjárása
Csapadékot és lehűlést hoz a hosszú hétvége időjárása
Fotó: Cseh Gábor

A csütörtökön éjszaka érkező hidegfront jelentősebb csapadékot hoz magával, elvétve akár még az ég is megdörrenhet, a szél pedig északnyugatira fordul.

 Pénteken és hétvégén 12 fokig melegszik a levegő a változóan napos-felhős időben, a minimumok 5 fok körül lesznek. 

Hosszú hétvége időjárása: ezt mindenképp vidd magaddal!

Bizonytalanok voltak a modellek: most inkább több csapadékot jósolnak. Erre nagy szükség is van, a hónapban mostanáig mindössze 7-8 milliméternyi esett – mondta Pétervári Tibor, a HungaroMet helyi észlelője. 

Az esőkabátot tehát semmiképpen se hagyjuk otthon, öltözzünk rétegesen, és a gumicsizma is jó szolgálatot tehet a hosszú hétévégén. 

Utánajártunk annak is, mikor érkezhet meg a tél.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu