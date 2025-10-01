Havazással indult az október a népszerű sípályán

A ZakopaneInfo közösségi oldalán osztotta meg, hogy a Gáspár-csúcson, a népszerű sípályánál október 1-én már 20 cm vastag a hótakaró.

Hó volt a Gáspár-csúcson.

Forrás: zakopaneinfo

Egyre több helyen kezd el hullani a hó

Korábban beszámoltunk arról is, hogy az Olasz Alpokban, Cervinia térségében megvolt a szezon első havazása. A hidegfront nemcsak lehűlést hozott, hanem látványos fehér takaróval, hóval is beborította a magasabb csúcsokat. Bár a völgyekben még őszies az idő, a hegyekben már igazi téli hangulat uralkodik.

Arról is írtunk, hogy a hóvastagság közel 50 cm volt pénteken az olasz Alpokban található Passo dei Salati-nál (tszf. 2971 m)! A térségben jelenleg (szombaton) is havazik! - írják a posztban. Így valószínűleg még nagyobb hóréteg halmozódik majd fel.

Szerdán hó ugyan nem esett, de Vas megyében is hideg volt a reggel, délelőtt 9 fok körül alakult a hőmérséklet, közepesen felhős, erős széllel. Délután maximum 13 fok volt, estre pedig visszahűl 9 fokra a hőmérséklet némi záporral és erős széllel kísérve.