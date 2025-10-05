Időjárás: borult idő lesz egész nap

Így alakul a vasárnapi időjárás: Ma napközben erősen felhős vagy borult idő várható, estétől csökkenhet északnyugat felől határozottabban a felhőzet. Délelőtt már csak keleten és délnyugaton, majd egyre inkább a déli megyékben fordulhat elő eső, záporeső. A legtöbb helyen kisebb mennyiségre lehet számítani, viszont kiemelten délnyugaton számottevő mennyiség eshet - írja a HungaroMet.

Így alakul a vasárnapi időjárás

Fotó: VN-archív

Időjárás: a folytatás

Az északnyugati, nyugati szelet helyenként élénk, északnyugaton akár erős lökések is kísérhetik, a Tiszántúlon azonban gyenge, délies irányú marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 10 és 15 fok között várható, de a tartósabban csapadékos keleti és délnyugati határvidéken ennél kissé hűvösebb maradhat az idő. Késő estére 6 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet.