október 5., vasárnap

Aurél névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ez vár ránk vasárnap

31 perce

Időjárás: borult idő lesz egész nap

Címkék#északnyugati#felhőzet#délelőtt#időjárás

Vaol.hu

Így alakul a vasárnapi időjárás: Ma napközben erősen felhős vagy borult idő várható, estétől csökkenhet északnyugat felől határozottabban a felhőzet. Délelőtt már csak keleten és délnyugaton, majd egyre inkább a déli megyékben fordulhat elő eső, záporeső. A legtöbb helyen kisebb mennyiségre lehet számítani, viszont kiemelten délnyugaton számottevő mennyiség eshet - írja a HungaroMet

időjárás
Így alakul a vasárnapi időjárás
Fotó: VN-archív

Időjárás: a folytatás

Az északnyugati, nyugati szelet helyenként élénk, északnyugaton akár erős lökések is kísérhetik, a Tiszántúlon azonban gyenge, délies irányú marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 10 és 15 fok között várható, de a tartósabban csapadékos keleti és délnyugati határvidéken ennél kissé hűvösebb maradhat az idő. Késő estére 6 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu