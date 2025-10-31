Borús, őszi napot ígérnek péntekre

Így alakul az időjárás Szombathelyen és környékén. A délnyugati, nyugati országrész felett lévő zárt felhőzet napközben idővel északkelet, észak felé tevődik. Az ország többi részén a látási viszonyok javulását követően túlnyomóan napos időben lesz részünk. Csapadék nem valószínű. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt lesz.

Így alakul az időjárás pénteken

Fotó: Unger Tamás / Forrás: VN/archív

Így alakul az időjárás

A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 21 fok között várható, a napos délnyugaton, délen lesz a legmelegebb - olvasható a met.hu-n