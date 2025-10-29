október 29., szerda

Hajnalban fagypont alá süllyedhet a hőmérséklet - mutatjuk, milyen időt hoz a szerda

Mutatjuk, milyen időre lehet számítani szerdán Vas vármegyében.

Kora reggelig -1 és +3 fokig csökken a hőmérséklet, hidegebb a szélcsendes, derült völgyekben lesz. Szerdán napközben az időszakosan megjelenő fátyol és gomolyfelhők között több órára kisüt a nap. Csapadék nem esik. A délnyugati szél megélénkül, délutántól megerősödik, néha viharos lökések kísérik. Délutánra 15-18 fokig emelkedik a hőmérséklet - olvasható a Kőszegi Időjárás Előrejelzés prognózisában. 

Forrás: Szendi Péter

Időjárás: orvosmeteorológia

Melegfronti hatás terheli szervezetünket, mely különösen megviselheti az időseket és a krónikus betegeket, de az egészséges szervezetre is hatással lehet. Az arra érzékenyeknél fejfájás, alvászavar, fáradékonyság jelentkezhet, továbbá fizikai és szellemi teljesítő képességünk is romolhat. Ennek köszönhetően sokaknál figyelmetlenség, koncentrációs zavar jelentkezhet, ami növeli a balesetek előfordulásának kockázatát. A szív-és érrendszeri betegeknek különösen megterhelő ez az időjárási helyzet. Náluk jellemzően vérnyomás-ingadozás, szédülékenység alakulhat ki - írja a koponyeg.hu

Ilyen lesz a mindenszentek időjárása:

 

 

