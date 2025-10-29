Hajnalban fagypont alá süllyedhet a hőmérséklet - mutatjuk, milyen időt hoz a szerda

Kora reggelig -1 és +3 fokig csökken a hőmérséklet, hidegebb a szélcsendes, derült völgyekben lesz. Szerdán napközben az időszakosan megjelenő fátyol és gomolyfelhők között több órára kisüt a nap. Csapadék nem esik. A délnyugati szél megélénkül, délutántól megerősödik, néha viharos lökések kísérik. Délutánra 15-18 fokig emelkedik a hőmérséklet - olvasható a Kőszegi Időjárás Előrejelzés prognózisában.

Így alakul az időjárás Vas vármegyében szerdán

Forrás: Szendi Péter

Időjárás: orvosmeteorológia

Melegfronti hatás terheli szervezetünket, mely különösen megviselheti az időseket és a krónikus betegeket, de az egészséges szervezetre is hatással lehet. Az arra érzékenyeknél fejfájás, alvászavar, fáradékonyság jelentkezhet, továbbá fizikai és szellemi teljesítő képességünk is romolhat. Ennek köszönhetően sokaknál figyelmetlenség, koncentrációs zavar jelentkezhet, ami növeli a balesetek előfordulásának kockázatát. A szív-és érrendszeri betegeknek különösen megterhelő ez az időjárási helyzet. Náluk jellemzően vérnyomás-ingadozás, szédülékenység alakulhat ki - írja a koponyeg.hu.

