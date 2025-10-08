október 8., szerda

Koppány névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

2 órája

Régen látott vendég is előkerül szerdán térségünkben: a napsütés

Címkék#előrejelzés#időjárás#napsütés

Mutatjuk, milyen időre lehet számítani a hét harmadik napján térségünkben.

Vaol.hu

A HungaroMet időjárás előrejelzése szerint gomolyfelhős idő várható többórás napsütéssel, csapadék nélkül. Az északnyugati, északi szél nagy területen lesz élénk, az ország keleti harmadában olykor erős is. A hőmérséklet délután 16 és 20, késő este 6, 12 fok között alakul.

Időjárás: az ősz a szebbik arct mutatja majd szerdán Vas vármegyében
Időjárás: az ősz a szebbik arct mutatja majd szerdán Vas vármegyében
Fotó: Szendi Péter

Időjárás: napsütés is szerepel a szerdai menüben

A HungaroMet egyelőre nem adott ki semmilyen figyelmeztetést Vas vármegyére. Ami térségünk időjárását illeti, régen látott vendég bukkanik fel szerdán, mégpedig a napsütés. A nap jótékony sugarai mellett szintén nem utolsó szempont, hogy délután egészen 19 fokig melegszik fel a levegő hőmérséklete Vas vármegyében. 

Orvosmeteorológia

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik - írja koponyeg.hu

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu