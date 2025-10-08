Régen látott vendég is előkerül szerdán térségünkben: a napsütés

A HungaroMet időjárás előrejelzése szerint gomolyfelhős idő várható többórás napsütéssel, csapadék nélkül. Az északnyugati, északi szél nagy területen lesz élénk, az ország keleti harmadában olykor erős is. A hőmérséklet délután 16 és 20, késő este 6, 12 fok között alakul.

Időjárás: az ősz a szebbik arct mutatja majd szerdán Vas vármegyében

Fotó: Szendi Péter

Időjárás: napsütés is szerepel a szerdai menüben

A HungaroMet egyelőre nem adott ki semmilyen figyelmeztetést Vas vármegyére. Ami térségünk időjárását illeti, régen látott vendég bukkanik fel szerdán, mégpedig a napsütés. A nap jótékony sugarai mellett szintén nem utolsó szempont, hogy délután egészen 19 fokig melegszik fel a levegő hőmérséklete Vas vármegyében.