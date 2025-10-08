1 órája
Régen látott vendég is előkerül szerdán térségünkben: a napsütés
Mutatjuk, milyen időre lehet számítani a hét harmadik napján térségünkben.
A HungaroMet időjárás előrejelzése szerint gomolyfelhős idő várható többórás napsütéssel, csapadék nélkül. Az északnyugati, északi szél nagy területen lesz élénk, az ország keleti harmadában olykor erős is. A hőmérséklet délután 16 és 20, késő este 6, 12 fok között alakul.
Időjárás: napsütés is szerepel a szerdai menüben
A HungaroMet egyelőre nem adott ki semmilyen figyelmeztetést Vas vármegyére. Ami térségünk időjárását illeti, régen látott vendég bukkanik fel szerdán, mégpedig a napsütés. A nap jótékony sugarai mellett szintén nem utolsó szempont, hogy délután egészen 19 fokig melegszik fel a levegő hőmérséklete Vas vármegyében.
Vasi adatokkal: A nyolcadik legmelegebb szeptember volt az idei, ráadásul nagyon száraz is!
Orvosmeteorológia
Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik - írja koponyeg.hu.