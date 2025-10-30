Mutatjuk, milyen időre lehet számítani csütörtökön Vas vármegyében

Csütörtökön napközben a rövid napos időszakok mellett többször erősen felhős, borult lesz az ég. A késő délelőtti, déli órákban egy-egy helyen előfordulhat csepergő eső, rövid zápor, de jelentős csapadék nem várható. A déli-délnyugati szél a délelőtt folyamán mérséklődik, délutánra átmenetileg északira-északnyugatira fordul és mérsékelt, gyenge marad. Délután 15-18 fokot mérhetünk - írja prognózisában a Kőszegi Időjárás előrejelzés.

Így alakul a csütörtöki időjárás.

Forrás: Szendi Péter

Időjárás: orvosmeteorológia

Melegfronti hatás terheli szervezetünket, mely különösen megviselheti az időseket és a krónikus betegeket, de az egészséges szervezetre is hatással lehet. Az arra érzékenyeknél fejfájás, alvászavar, fáradékonyság jelentkezhet, továbbá fizikai és szellemi teljesítő képességünk is romolhat. Ennek köszönhetően sokaknál figyelmetlenség, koncentrációs zavar jelentkezhet, ami növeli a balesetek előfordulásának kockázatát. A szív-és érrendszeri betegeknek különösen megterhelő ez az időjárási helyzet. Náluk jellemzően vérnyomás-ingadozás, szédülékenység alakulhat ki - írja a koponyeg.hu.

