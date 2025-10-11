október 11., szombat

Szeles ugyan, de kellemes őszi időre lehet számítani a hétvége első napján térségünkben

Mutatjuk, milyen idő várható szombaton Vas vármegyében.

A koponyeg.hu időjárás előrejelzése szerint miután a fátyolfelhők elvonulnak, végre kisüt a nap szombaton, főleg a Dunántúlon. Keleten még azért marad némi borongósság, sőt, néhol záporok is kialakulhatnak, de ettől nem kell megijedni, semmi komoly nem várható, csak egy kis frissítés. A szél délelőtt még élénk lesz, de aztán teljesen lenyugszik, és kezdetét veszi a szélcsendes hétvége, így már elrakhatjuk a melegebb kabátokat. A hőmérséklet is kellemes lesz, a 19-20 fok várható, szélcsendben ez pedig rendkívül élvezhető, kiránduló idő. 

Fotó: Szendi Péter

Időjárás: Orvosmeteorológia

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik - írja a koponyeg.hu

 

 

