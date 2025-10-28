Viharos szél zúghat át Vas megyén kedden

A HungaroMet hivatalos időjárás előrejelzése szerint kedden a felhőátvonulások mellett többórás napsütés várható, majd kora délután északnyugat felől az ország északkeleti felén megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. Addig csak elvétve lehet zápor, utána az északi tájakon elszórtan fordulhat elő eső, zápor. Az északnyugati, nyugati szelet több helyen erős, néhol viharos lökések kísérhetik, majd délutántól egyre nagyobb területen délnyugatira fordul a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 18 fok között várható.

Időjárás előrejelzés Vas megyében.

Forrás: MW

Időjárás előrejelzés: Milyen lesz az időjárás Vas megyében?

Kedd hajnalban Vas megyében 0 fok körül alakul a hőmérséklet, délelőtt 13 fokra emelkedik a hőmérséklet, élénk délnyugati széllel. Délután maximum 15 fok lehet, mérsékelt széllel. Estére pedig 7 fokra hűl le a idő.