23 perce
Időjárás: erre a hírre várt mindenki!
Vas vármegye több pontján fagyott szombat hajnalban, az átlagnál hűvösebb idő pedig hétfőn is kitartott. Pétervári Tibort, a HungaroMet helyi észlelőjét megkérdeztük, milyen időjárás várható a következő napokban.
Nagyon bekezdett az október: az első öt nap középhőmérséklete 10 Celsius fok alatt maradt. Nagy ugrás volt ez szeptember végéhez képest. Még kedden is borongós lesz az időjárás, egy-egy milliméternyi csapadék is előfordulhat a sok felhőből. Újra megélénkül az északinyugati szél, ami tovább rontja az egyébként sem túl magas hőmérsékleteket. Megkérdeztük Pétervári Tibort, a HungaroMet helyi észlelőjét, mit mutatnak az időjárás-előrejelzések. Lesz még idén vénasszonyok nyara? Mint arról beszámoltunk, az Alpokban már havazott is.
Időjárás Vasban: szerdán érkezik a fordulat
Szerdától melegszik az idő, lassan megszűnik az észak-nyugati áramlás. Nem lesz olyan zavartalan a napsütés, mint amilyennek még múlt héten látszott, de kicsit mindenképpen kellemesebb lesz – mondta a szakértő. Csütörtök és szombat között 17-18 fokig melegszik a levegő, de nagy lesz a hőingás: éjszakánként 3-4 fokig is lehűlhet. A hajnali ködfoltok várhatóan nem lesznek tartósak.
Vasárnaptól több felhő lesz az égen, de a középtávú előrejelzések szerint október 15-ig nagyobb mennyiségű csapadékot nem mutatnak - árulta el Pétervári Tibor.