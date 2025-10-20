Időjárás: fagyok után enyhébb reggel

Így alakul az időjárás. Az ország nyugati és déli részén a magasszintű felhőzet időszakosan vastagszik, ugyanakkor a keleti országrészben lehetnek derült tájak és időszakok, így ott, valamint a Dráva mentén foltokban pára, köd képződhet. Csapadék nem lesz. A légmozgás döntően gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -3 és +3 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél néhány fokkal hidegebb, míg a magasabban fekvő helyeken, nagyvárosokban, vízpartokon, és a felhősebb északnyugati, nyugati tájakon enyhébb lehet a reggel - írja a met.hu.

Így alakul az időjárás.

Forrás: MW

Így alakul az időjárás

Az egyre vastagodó felhőzet mellett a nyugati országrészben kevesebb napsütés várható, az ország északkeleti részein a pára és köd feloszlását követően akár estig derült maradhat az idő. Csapadék még nem lesz. Hazánk nyugati felén többfelé megélénkül, Sopron és a Bakony térségében olykor meg is erősödik a délkeleti szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 11 és 16 fok között várható.