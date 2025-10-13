október 13., hétfő

4 órája

Betört a hidegfront: már látszik mikor ér Vas vármegyébe a hideg

Címkék#hideg#előrejelzés#időjárás

Beköszöntött a hidegfront térségünkbe is, ezért egyre gyakoribbak lesznek a hideg reggelek is. A legmagasabb hőmérséklet a hét első felében már nem haladja meg a 18 fokot sem.

Vaol.hu

Ahogy arról korábban beszámoltunk a met.hu időjárás előrejelzése alapján, hidegfronttal indult az új hét, de az esernyőre nem sok helyen lesz szükség. A változó mennyiségű felhőzet mellett általában néhány órára kisüt a nap. A legtöbb felhő a keleti konvergencia mentén, valamint nyugaton valószínű. Helyenként - főként az északkeleti és esetleg az északnyugati tájakon is - előfordulhat gyenge eső, záporeső. Az északnyugati, nyugati szél elsősorban hazánk nyugati felén megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 20 fok között alakul. Késő estére 6 és 13 fok közé hűl le a levegő.

Ilyen időjárás lesz a hét elején.
Heti időjárás: milyen idő lesz kedden?

A HungaroMet egyelőre nem adott ki veszélyjelzést a hétre Vas megyére, de ez folyamatosan változhat. A holnapi időjárás is hasonlóan alakul, mint a hétfői. A keddi időjárás borult időt tartogat az országban. Délelőtt az egyre vastagodó magasszintű felhőzet mellett még a legtöbb helyen több-kevesebb szűrt napsütésre lehet számítani, majd délután már egyre többfelé erősen felhős vagy borult időre van kilátás. A délnyugati megyékben azonban még ekkor is napos idő valószínű a fátyol- és gomolyfelhők mellett. Késő délutánig nem várható csapadék, onnantól viszont északkeleten már előfordulhat kisebb eső, zápor. Helyenként megélénkül az északi, északnyugati szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 14 és 18 fok között alakul, de az északkeleti tájakon ennél pár fokkal hűvösebb is lehet - írja a HungaroMet.

Milyen időjárás lesz szerdán Vas megyében?

Szerdán egyre nagyobb területen vékonyodik, szakadozik a felhőzet, az ország nagyobb részén több-kevesebb napsütés valószínű. Néhol futó zápor előfordulhat. Az északi szél döntően mérsékelt marad. Kora reggel általában 3 és 8 fok között alakul a hőmérséklet, a hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy is lehet. Délután 12, 17 fok valószínű. Vas megyében maximum 15 fok, minimum pedig 6 fok lehet.

 

 

