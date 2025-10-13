Hidegfronttal indul a hét Vasban is

Így alakul az időjárás Szombathelyen és környékén.

Forrás: Szendi Péter

Hidegfronttal indul az új hét, de az esernyőre nem sok helyen lesz szükség. A változó mennyiségű felhőzet mellett általában néhány órára kisüt a nap. A legtöbb felhő a keleti konvergencia mentén, valamint nyugaton valószínű. Helyenként - főként az északkeleti és esetleg az északnyugati tájakon is - előfordulhat gyenge eső, záporeső. Az északnyugati, nyugati szél elsősorban hazánk nyugati felén megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 20 fok között alakul. Késő estére 6 és 13 fok közé hűl le a levegő - írja a met.hu előrejelzése.