Időjárás: kedden még kisüt a nap

Gyenge fagy előfordulhat! A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden általában 14 és 18 fok között valószínű, ennél pár fokkal hűvösebb az északkeleti tájakon lehet - ilyen lesz a keddi időjárás.

Vaol.hu

Időjárás - Többfelé csökken a felhőzet, de maradhatnak éjszaka is felhősebb körzetek. Az éjféli óráktól észak felől már nagyobb területre egyre vastagabb magasszintű felhőzet húzódik. Ennek ellenére kedden délelőtt még a legtöbb helyen hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap, majd délutántól már egyre többfelé erősen felhős vagy borult lesz az ég, de a délnyugati megyékben ekkor is napos maradhat az idő - közölte a HungaroMet. 

időjárás
Időjárás - A legtöbb helyen hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap
Forrás:  Shutterstock

Napközben főként az északkeleti országrészben fordulhat elő helyenként kisebb eső, zápor. Fokozatosan mérséklődik a légmozgás, majd kedden már csak helyenként élénkül meg az északias szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 2 és 7 fok között alakul, de a felhős tájakon ennél pár fokkal magasabb, míg a szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken alacsonyabb értékeket is mérhetünk.

Időjárás: a folytatás

Gyenge fagy előfordulhat! A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden általában 14 és 18 fok között valószínű, ennél pár fokkal hűvösebb az északkeleti tájakon lehet.

