Ködösen indul, változékonyan folytatódik az időjárás térségünkben csütörtökön

Mutatjuk, milyen időre lehet szmítani csütörtökön Vas vármegyében.

Éjfél után csökkent a felhőzet a magasban, ezzel egyidőben viszont alacsonyszintű rétegfelhő képződött, helyenként köd is kialakult talajszinten. A ködös tájakon szitálás is előfordulhat. Kora reggelig 5-8 fokot mérhetünk. Csütörtökön délelőtt a köd és az alacsonyszintű rétegfelhő megemelkedik, feloszlik. Nyomában gomolyfelhők lesznek az égen, időszakos, rövid napsütéssel. A megnövekvő gomolyfelhőkből délután a nyugati vidékeken egy-egy zápor előfordulhat. A légmozgás gyenge marad. Délutánra 13-16 fokig emelkedik a hőmérséklet - írja előrejelzésében a Kőszegi Időjárás Előrejelzés. 

Időjárás: csütörtökön térségünkben kifejezetten változékony időre lehet számítani
Fotó: Szendi Péter

Időjárás: orvosmeteorológia

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik - írja a koponyeg.hu

