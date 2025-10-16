Ködösen indul, változékonyan folytatódik az időjárás térségünkben csütörtökön

Éjfél után csökkent a felhőzet a magasban, ezzel egyidőben viszont alacsonyszintű rétegfelhő képződött, helyenként köd is kialakult talajszinten. A ködös tájakon szitálás is előfordulhat. Kora reggelig 5-8 fokot mérhetünk. Csütörtökön délelőtt a köd és az alacsonyszintű rétegfelhő megemelkedik, feloszlik. Nyomában gomolyfelhők lesznek az égen, időszakos, rövid napsütéssel. A megnövekvő gomolyfelhőkből délután a nyugati vidékeken egy-egy zápor előfordulhat. A légmozgás gyenge marad. Délutánra 13-16 fokig emelkedik a hőmérséklet - írja előrejelzésében a Kőszegi Időjárás Előrejelzés.

Időjárás: csütörtökön térségünkben kifejezetten változékony időre lehet számítani

Fotó: Szendi Péter

Időjárás: orvosmeteorológia

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik - írja a koponyeg.hu.