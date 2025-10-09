Nem folytatódik a napsütéses idő, újra előkerülhetnek az esernyők csütörtökön

A HungaroMet időjárás előrejelzése szerint felhős időre, emellett hosszabb-rövidebb napos időszakokra lehet számítani. Este megkezdődik a felhőzet határozottabb felszakadozása, csökkenése északnyugatról. Helyenként kisebb eső, zápor előfordulhat. Az északnyugati, nyugati szél időnkét megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 20 fok között valószínű. Késő este többnyire 6 és 14 fok közé hűl le a levegő.

Időjárás: csütörtökön mindent megmutat magából az ősz

Fotó: Szendi Péter

Időjárás: újra eső érkezik Vasba

A HungaroMet egyelőre nem adott ki figyelmeztetést Vas vármegyére, viszont a szerdai napsütéses idő nem folytatódik csütörtökön, ugyanis a délelőtti órákban csapadék érkezik térségünkbe. Délután már barátibb lesz a helyzet, még a nap is előkerül a felhők mögül, a levegő hőmérséklete pedig 18 fokig melegszik fel.